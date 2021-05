WHU-Studenten rufen zum Spenden auf: Bau einer Schule in Uganda durch Crowdfunding

Studenten der Otto Beisheim School of Management (WHU) in Vallendar sammeln derzeit Sach- und Geldspenden für ein im wahrsten Sinne des Wortes, weitreichendes Projekt: Die Projektgruppe „WHU Studenten helfen“ – kurz Whush – unterstützt die lokale Non-Profit-Organisation Caeva beim Bau einer Berufsschule. Allerdings nicht vor Ort in Vallendar, sondern im afrikanischen Uganda, wo auch die Organisation ansässig ist. Einige Sachspenden, darunter Baumaterialien, sind bereits zusammengekommen und überführt worden. Doch 15.000 Euro müssen die Studenten noch sammeln. Hierzu startet das studentische Projekt nun eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne, über die Interessierte individuelle Spendenbeträge abgeben können. Spendengebote können dabei bereits ab 1 Euro beginnen. Die Aktion soll rund einen Monat lang laufen.