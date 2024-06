Plus Koblenz

Westwood folgt auf Hirnfrost: Das ist die neue Eisdiele in der Koblenzer Altstadt

i Marcel Witt steht vor der neuen Eisdiele in der Mehlgasse. Das Team der Bar Kurioos, von der Witt Geschäftsführer ist, hat sie gemeinsam mit dem Café Pfefferminzje und einer Westerwälder Eismanufaktur gegründet. Foto: Matthias Kolk

Das Thermometer zeigt für Koblenz 30 Grad Celsius. Die Sonne brutzelt auf dem Schopf. Wie schön wäre jetzt ein Eis. Marcel Witt steht hinter der Theke eines Lädchens in der Altstadt. In dem brummenden Glaskasten vor ihm: jede Menge Eis, darunter Schokolade, vegane Sorbets oder Erdnuss-Salzkaramell. Das Sommerwetter kommt für die neue Eisdiele Westwood gerade recht. Mitte Juni hat sie in der Mehlgasse 10 eröffnet. Ihr Anfang bedeutet allerdings auch das Ende einer anderen beliebten Gelateria.