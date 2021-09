Brand in einer Autowerkstatt in der Andernacher Straße in Lützel: Als die Feuerwehrleute am Dienstag gegen 11 Uhr den Brandort zwischen der Rheinkaserne und der Einmündung der Mayer-Alberti-Straße anfuhren, kündete bereits eine meterhohe, von Weitem sichtbare Rauchsäule von dem Feuer in der Werkstatthalle.