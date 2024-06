Plus Koblenz

Werben für Kinderhospizarbeit: „Kinder-Lebens-Lauf 2024“ macht Station am Deutschen Eck

Von Peter Karges

i Zusammen mit Schülern der Diesterweg-Schule und Unterstützern des Bundesverbands Kinderhospiz machte der Tross des „Kinder-Lebens-Lauf 2024“ am Dienstag Station am Deutschen Eck. Foto: Peter Karges

Für Eltern ist es der wohl schlimmste denkbare Schicksalsschlag: Das eigene Kind leidet an einer lebensverkürzenden Krankheit. In einer solch schweren Situation ist es umso wichtiger, dass den betroffenen Familien helfende Menschen zur Seite stehen. Um für die Kinderhospizarbeit zu werben, machte am Dienstag der „Kinder-Lebens-Lauf 2024“, ein vom Bundesverband Kinderhospiz organisierter deutschlandweiter Staffellauf vom 18. April bis zum 13. Oktober, mit seinem Bus am Deutschen Eck Station.