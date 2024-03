Plus Koblenz

„Wer das behauptet ist ein Lügner“: So äußerte sich Pistorius am Montag in Koblenz zur russischen Abhöraktion

Von Peter Meuer

i 04.03.2024, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Thorsten Rudolph, des SPD-Landtagsabgeordneten Roger Lewentz und des SPD-Stadtverbandes zu Gast auf dem Rhein in Koblenz. Foto: Sascha Ditscher

Lesezeit: 3 Minuten

Am Dienstagvormittag hat sich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius zur Abhöraffäre geäußert, die vergangene Woche bekannt wurde. Erst am Montagabend war er auf Einladung der Koblenzer SPD bei einem Empfang am Konrad-Adenauer-Ufer. Auch dort sprach Pistorius kurz den Sachstand an – das hat er gesagt.