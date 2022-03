Wenn sich bei einer Polizeikontrolle Waffen im Fahrzeug befinden

„Hier gab es noch nie in unserem Kreis Beanstandungen der Polizei im Hinblick auf das Verhalten eines Jägers“, so Marcus Schuck. „Über dieses wäre ich sicherlich informiert worden.“ Auch in seiner Funktion als Anwalt habe er selbst bei anderen Waffenbesitzern (Sportschützen) noch keinen Fall gehabt oder von ihm unmittelbar gehört, dass legale Waffenbesitzer Polizisten bedroht oder gar angegriffen hätten.

Und was rät der Pressesprecher: „Bezüglich des Verhaltens bei einer Verkehrskontrolle sollte sich der Jäger möglichst früh gegenüber der Polizei als solcher zu erkennen geben und dabei auch auf mitgeführte Waffen und Munition hinweisen. Wichtig danach: Den Weisungen der Polizeibeamten folgen, dann klappt das auch mit der Verkehrskontrolle. Zwischenfälle in diesem Bereich werden ebenfalls nicht statistisch erfasst.“ ef