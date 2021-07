Aktivitäten im Freien stehen hoch im Kurs, und auch das schöne Wetter lockt selbst Stubenhocker nach draußen. Dabei kann es an Bahndämmen, trockenen Wegrändern, in Steinbrüchen, in strukturreichen Gärten oder an sonnigen Plätzen zu Begegnungen kommen, mit denen man beim Spaziergang oder beim Joggen nicht so ohne Weiteres rechnet – und zwar mit heimischen Schlangen.