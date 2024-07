Plus Koblenz Wenn Maschinen das Morden lernen: Workshop an der Uni Koblenz lädt zu „KI und Krimi“ Von Stefanie Braun i Künstliche Intelligenzen erobern den Markt im Sturm – auch den künstlerischen Markt. Mancher nutzt die sogenannten Bots wie Chat-GPT als Ideengeber, mancher lässt ganze Texte verfassen. Dabei lernt die Maschine mit jeder neuen Info auch mehr dazu. Foto: RomixImage - stock.adobe.com Künstler verteufeln sie, Laien nutzen sie, Lehrer beäugen sie kritisch: Die Rede ist von neuen Künstlichen Intelligenzen, kurz KI, die mithilfe von Onlinequellen Bilder, Filme und Texte erschaffen. Es braucht nur wenige Beschreibungen, und die Maschine spuckt das gewünschte Meisterwerk aus. Oder ist es doch nicht so einfach? Lesezeit: 7 Minuten

Ein Workshop an der Uni Koblenz stellt sich die Frage: Passen KI und Krimi zusammen? Germanistikdozent Bruno Arich-Gerz und Student David Gerichhausen berichten in dem Workshop von ihren Erkenntnissen und Möglichkeiten der modernen Technik. Am Anfang war das Wort. Oder vielmehr die Idee. Bruno Arich-Gerz, Doktor der Philologie, ist 2023 mit ...