Plus Vallendar Wenn Giraffen und Zebras Freundschaft schließen: Vallendarer Grundschüler führen Musical auf Von Winfried Scholz i Die Kinder der Klassen 4a und 4b der Vallendarer Karl-d‘Ester-Grundschule führten als Abschlussprojekt ein Musical auf, in dem es um Freundschaft in der Savanne Afrikas geht. Begleitet wurden sie live von zehn Musikern der Rheinischen Philharmonie (hinten im Bild). Foto: Winfried Scholz Die Schülerinnen und Schüler der 4a und 4b der Grundschule Vallendar schlüpften in die Rollen von Giraffen, Zabras, Erdmännchen und Löwen und führten ein Musical über Freundschaft auf. Was die Lehrerinnen und Lehrer damit ihren Schützlingen mit auf den Weg geben wollten. Lesezeit: 2 Minuten

Riesigen Beifall ernteten verdientermaßen die Kinder der Klassen 4a und 4b der Karl-d‘Ester-Grundschule in Vallendar. Als Abschlussprojekt führten sie ein Musikstück, angelehnt an das Musical „Tuishi Pamoja - Eine Freundschaft in der Savanne“, auf. Das Besondere: Die jungen Darsteller wurden von zehn Musikern der Rheinischen Philharmonie live begleitet. Seit vielen ...