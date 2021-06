Ein schöner Tag im Garten oder im Park und am nächsten Tag ist die Haut übersät mit fies juckenden, roten Pusteln? Das können Grasmilben sein, sie werden aber auch Herbstmilben, Erntemilben, Graslauf oder Erdlaus genannt und gehören zur Familie der Laufmilben. Sie können den Menschen das Leben schwer machen. In weiten Teilen von Rheinland-Pfalz häufen sich die Beschwerden von Leuten, die komplett zerstochen sind. Apotheker erklären, was man tun kann.