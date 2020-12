Koblenz

Ein Hinterhof in der Vorstadt wird zum Konzertsaal: Wenn die Abonnenten nicht zum Orchester kommen können, dann kommen die Musiker eben zu ihren Hörern. Nach dieser Corona-Devise haben Musiker des WDR-Sinfonieorchesters im Juni insgesamt bei 214 Abonnenten gespielt. In Gärten, auf privaten Plätzen. Und am Montagabend eben in einem verwunschenen Hof in der Koblenzer Vorstadt.