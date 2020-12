Koblenz

Etappenweise öffnen die Schulen in Rheinland-Pfalz wieder ihre Pforten. Zunächst, ab dem 27. April, sind Schüler an der Reihe, die in diesem Schuljahr noch einen Abschluss ablegen – vom Abi am Kolleg oder beruflichem Gymnasium bis hin zu Abschlüssen an den verschiedenen Berufsschulen.