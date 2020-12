Koblenz

Weniger Autos in Koblenz und damit weniger Verkehr und Staus in der Stadt, dafür mehr Radfahrer: Das ist das oberste Ziel der „Fahrrad- und Kfz-Stellplatzsatzung“, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch in der Rhein-Mosel-Halle verabschiedet hat.