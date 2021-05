Besonders nach den Vorkommnissen in der Silvesternacht 2016 in Köln ging die Zahl der Schreckschuss-, Gas- und Signalwaffen auch in Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz deutlich nach oben. In den vergangenen drei Jahren allerdings haben verhältnismäßig wenig Menschen den dafür nötigen kleinen Waffenschein beantragt. Ein Trend, über den sich besonders die Polizei freut.