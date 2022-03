Schon seit 1927 wird der Weltgebetstag von immer mehr Christen in aller Welt gefeiert.

In jedem Jahr steht ein anderes Land im Mittelpunkt der Feiern – und zwar nicht nur als Objekt, sondern auch als Subjekt des Handelns, denn Frauen aus dem jeweiligen Land wählen die Lieder und Bibelstellen aus, die im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. In diesem Jahr stehen England, Wales und Nordirland im Mittelpunkt, in den kommenden Jahren sind es Taiwan (2023), Palästina (2024), die Coolinseln (2025) und Nigeria (2026).