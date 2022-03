Wenn man an England denkt, dann hat man vielleicht die Bilder aus den Rosamunde-Pilcher-Filmen vor Augen, fantastische Landschaften und großartige Herrenhäuser. Oder Pubs voller fröhlicher Menschen, die Bier in Pintgläsern trinken. Oder den Afternoon Tea mit kleinen Sandwichdreiecken und bunten Törtchen auf Etageren. All das ist England – und noch viel mehr.