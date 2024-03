Plus Koblenz

Weltgebetstag birgt politischen Zündstoff: Texte und Lieder aus Palästina erklingen in Koblenz

i Der Olivenbaum neben dem Stacheldraht ist ein symbolträchtiges Bild für die Situation der Menschen in Palästina. Das Land steht im Mittelpunkt des Weltgebetstags am 1. März. Ausgewählt wurde es schon vor Jahren. Foto: Kathrin Schwarze

„Durch das Band des Friedens ...“ ist der diesjährige Weltgebetstag überschrieben – und Frieden scheint in dieser Krisenregion der Welt weiter weg denn je. Das wird Thema sein in Gottesdiensten in Koblenz.