Weitersburger Rat einig: Sporthalle soll Mehrzweckhalle werden

„Aus der Not eine Tugend machen“ lautet eine Redewendung. In die Praxis umgesetzt werden könnte diese nun in Weitersburg. Dort ist die Schulsporthalle dringend sanierungsbedürftig. Es fehlt aber auch eine Halle für Veranstaltungen von Vereinen. Nun könnte die Sanierung der Sporthalle so erfolgen, dass die Halle künftig als Mehrzweckhalle genutzt werden kann. In diesem Ziel waren sich die beiden Ratsfraktionen FWG und CDU auf der jüngsten Gemeinderatssitzung einig. Einstimmig folgte man der Empfehlung des Haupt- sowie des Bauausschusses. Demnach soll der Umbau der Sporthalle zu einer Schulsporthalle mit Mehrzweckfunktion inklusive einer energetischen Sanierung der Fassade und der Fenster näher untersucht werden. Auf dieser Basis sollen die Kosten für eine reine Sanierung der Sporthalle und der zusätzliche Ausbau zu einer Mehrzweckhalle ermittelt und gegenübergestellt werden. Außerdem soll ermittelt werden, welche Förderprogramme greifen könnten.