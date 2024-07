Plus Weitersburg

Weitersburg hat nun doch neuen Ortschef: Udo Wenz übernimmt das Bürgermeisteramt

i Der neue Ortsbürgermeister von Weitersburg heißt Udo Wenz (FWG, Mitte). Harald Piroth (FWG, rechts) wird erster Beigeordneter, Jörg Schiffer (FWG, links) zweiter. Ein dritter wird nach der Sommerpause gewählt. Foto: Eva Hornauer

Die Ortsgemeinde Weitersburg hat einen neuen Bürgermeister – das ist eine der zentralen Entscheidungen, die bei der konstituierenden Ratssitzung am vergangenen Donnerstagabend von den neuen Ratsmitgliedern in der Grundschulsporthalle der Gemeinde getroffen wurden. Das ist aber nicht der einzige Posten, der an diesem Abend besetzt wurde.