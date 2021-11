Seit Mittwoch ist auch bei der Koveb einiges anders: In den Bussen der Koblenzer Verkehrsbetriebe gilt jetzt 3G, Fahrgäste müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Aber deutlich komplizierter, als dies zu kontrollieren, ist eine andere neue Corona-Vorgabe, sagt Tina Rudolph, zuständig für Kommunikation und Marketing bei der Koveb: dass auch am Arbeitsplatz 3G gilt, also bei den Mitarbeitern.