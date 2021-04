An der sowohl zeitlich als auch kilometermäßig langen Baustelle der Südtangente geht es sichtbar voran: An manchen Tagen ist ein extrem hohes Aufgebot an Arbeitern zu sehen, zum Beispiel, wenn die Kappen betoniert werden. Denn dafür braucht man jede Menge Menschen, um den Beton zu verteilen, zu verdichten und zu prüfen, erklärt Stephan Waldecker vom Landesbetrieb Mobilität.