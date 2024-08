Weitere Sperrung steht an: Tagesbaustelle auf der Koblenzer Südbrücke

Anzeige

Eine weitere Vollsperrung für den Verkehr wird im Zuge der Sanierung der Südtangente auf der Hochstraße Oberwerth in Koblenz erforderlich. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Für den Einbau der Gussasphaltdeckschicht in der letzten Bauphase wird auf der Südbrücke am Samstag, 3. August, von 7.30 bis 16 Uhr eine Tagesbaustelle unter Vollsperrung für den Verkehr aus Richtung Westerwald eingerichtet: für die Abfahrt von der B 327 auf die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz und Bonn.

Umleitung über die Karthause

Die Umleitung erfolgt über die Abfahrt Koblenz-Karthause. Der Verkehr kann dort wenden und wieder auf die B 327 fahren. Die Fahrt in Richtung Koblenz und Bonn erfolgt dann über die Abfahrt Koblenz-Oberwerth und Mainzer Straße. Alle weiteren Verkehrsbeziehungen seien laut LBM wie bisher nutzbar. Die jeweils gültigen Verkehrsführungen werden ausgeschildert.