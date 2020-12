Bendorf

In Bendorf nimmt die Zahl der Corona-Infizierten weiter zu. Am Montag sind neun weitere Positivtests bekannt geworden; in Bendorf gibt es jetzt insgesamt 27 Corona-Infizierte. Für 523 Schüler und einige Lehrer der Karl-Fries-Realschule plus hat das jetzt direkte Konsequenzen: Für sie hat das Kreisgesundheitsamt eine amtliche 14-tägige Quarantäne angeordnet. Die restlichen Lehrer haben sich auf dringende Empfehlung in häusliche Isolierung begeben.