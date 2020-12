Koblenz

An der Balduinbrücke ist eine weitere, kurzfristige Baumaßnahme nötig, weil eine Wasserleitung beschädigt wurde. Der unterirdische Rohrvortrieb beim Neubau des Stauraumkanals in der Andernacher Straße in Lützel mit einer Gesamtlänge von rund 850 Metern ist in seine letzte Phase gegangen. Hierzu waren die Balduinbrücke und die Zufahrten zur Balduinbrücke am vergangenen Wochenende für den gesamten Straßenverkehr gesperrt worden.