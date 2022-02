Weißenthurm: Festgefahrenes Tankschiff ist wieder frei

Ein Tankschiff hat sich am Donnerstag gegen 19.45 Uhr an der Südspitze des Weißenthurmer Werths festgefahren. Aus dem Schiff, beladen mit 1355 Tonnen Salpetersäure, ist keine Ladung ausgetreten, verletzt wurde niemand. Die Besatzung ist laut Wasserschutzpolizei (WSP) über Nacht an Bord geblieben. Am Freitag gegen 9.50 Uhr begann das Freischleppen mithilfe eines , was nach zwei Versuchen gegen 10.15 Uhr gelang.

Das Schiff wird im Andernacher Hafen auf eventuelle Schäden an Antrieb und Ruder überprüft. Auch die elektronischen Daten über Fahrweg und Geschwindigkeit werden ausgewertet, die Wasserschutzpolizei Andernach vermutet als Unfallursache ein falsch ausgewertetes Radarbild. An der Stelle seien auf einmal sehr viele sogenannte Fahrwassertonnen, die die Fahrwassertrennung kennzeichnen, dies könne zu Verwirrung geführt haben. Im Einsatz waren das Wasser- und Schifffahrtsamt sowie die WSP Andernach.