Plus Alken Weinmajestäten unterwegs: Entlang der Terrassenmosel zum Höfefest in Alken Von Erwin Siebenborn i Mehr als 20 Repräsentantinnen des Weines geben sich an Bord der MS „Goldstück“ die Ehre. Sie schippern auf der Mosel an Winzerorten vorbei und stimmen sich auf das Alkener Winzerhöfefest ein. Foto: Erwin Siebenborn Leinen los! Das Ausflugsschiff „Goldstück“ machte seinem Namen alle Ehre, als es vor dem Start des Alkener Winzerhöfefestes zu einer Rundfahrt auf der Mosel ablegte. Denn nicht weniger als 20 Weinmajestäten von der Terrassenmosel, die goldene Kronen trugen, gaben sich an Bord die Ehre. Lesezeit: 1 Minute

Die Route führte an bekannten Weinorten und berühmten Steillagen vorbei und stimmte den Weinadel und Freunde edler Tropfen auf das gesellige Traditionsfest in Alken ein. „Von der Mosel aus gesehen ist die malerische Landschaft am eindrucksvollsten“, darüber waren sich die sympathischen Repräsentantinnen einig. Die zurzeit diskutierte Änderung ihrer Funktion von ...