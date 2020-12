Koblenz

Seit Jahren wird an der Staustufe Koblenz gebaut. 2016 hat die Sanierung des ersten Wehrfelds begonnen, 2018 des zweiten, und aktuell laufen die Arbeiten am dritten und letzten Wehrfeld. Viele Spaziergänger und Jogger beobachten hier, dass scheinbar immer weiter gebaut und der Wehrsteg immer wieder tageweise gesperrt wird, erst in dieser Woche wieder. Doch was passiert hier eigentlich?