Mehr Tempo in puncto Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten in der Region Koblenz fordert der Regionalelternbeirat. Wie dessen Vorsitzender Erwin Lenz (Bendorf) erklärt, sei in den jüngsten Wochen auch durch wissenschaftliche Expertise immer deutlicher geworden, dass ein Einsatz von Raumluftfiltergeräten sinnhaft sei. Das Zaudern in den Kreisen, der Stadt Koblenz und in der Landesregierung sei schwer verständlich.