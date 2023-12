Plus Vallendar Wegen „Trinkgelage“ von WHU geflogen: Landgericht weist Klage des Vallendarer Studenten ab Weil er Erstsemester zum Alkoholtrinken gedrängt hat, muss ein Drittsemester die Hochschule in Vallendar verlassen – Landgericht sieht Kündigung des Studienvertrags als berechtigt an. Von Stefanie Braun

Eigentlich ist es ein Bild, das jede Universitätsstadt kennt: Erstis, die ihren Einstand an Uni oder Hochschule mit Alkohol begießen – teils mehr als nötig. Die Konsequenz ist meist ein dicker Kopf, ein verstimmter Magen, vielleicht ein unschöner Morgen. An der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar ...