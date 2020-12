Koblenz/Region

Auch die Krankenhäuser in der Region reagieren auf die rasant steigenden Corona-Infiziertenzahlen. Die fünf Kliniken in Koblenz und das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen haben jetzt erneut, nach dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr, ein Besuchsverbot verhängt. Im Andernacher St.-Nikolaus-Stiftshospital steht diese Entscheidung noch aus.