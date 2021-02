Christian Altmaier ist Spitzenkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis Koblenz – und sieht sich jetzt Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Der Grund: In einem Video auf Facebook ruft Altmaier zur Briefwahl auf. Links von ihm ist im Bild eine schwarze Statue in Diener-Kleidung und -Pose mit Tablett zu sehen, die an die Kolonialzeit erinnert. Das Video hat Altmaier einen Tag später, am Donnerstagmittag, gelöscht. Auf RZ-Anfrage äußert er sich zu den Rassismusvorwürfen gegen ihn.