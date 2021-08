An diesem Morgen sind es zehn Menschen, die am Zentralplatz stehen und auf den Shuttlebus warten. In Spitzenzeiten waren es bis zu 120, da reichte ein Bus nicht aus. Seit Anfang der Woche musste der kostenlose Shuttleservice nun eingestellt werden, die Koveb benötigt wieder alle Busse und Leute, weil die Schule begonnen hat.