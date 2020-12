Koblenz

Das große Kanalisierungsprojekt in der Andernacher Straße in Lützel macht enorme Fortschritte. Doch obwohl ein großer Teil der Arbeiten am neuen Stauraumkanal unterirdisch erledigt werden kann, geht es nicht ohne kleinere temporäre Sperrungen. Genau deshalb muss die Balduinbrücke inklusive der Zufahrten von Freitag, 4. Dezember, 22 Uhr, bis Montag, 7. Dezember, 5 Uhr, für den gesamten Straßenverkehr gesperrt werden. Die Rad- und Gehwege bleiben uneingeschränkt nutzbar.