Koblenz/Kreis MYK

Ein mutmaßlich zugiger Stall, Hirten, die sich am Feuer wärmen, über ihnen eine sternenklare Nacht – das Weihnachtsfest in Bethlehem dürfte recht kühl gewesen sein. Ähnlich frisch ist es in der Adventszeit in den Gotteshäusern, denn aufgrund der Corona-Pandemie dürfen fast alle Kirchen während der Gottesdienste nicht geheizt werden.