Kettig

Normalerweise ist sie eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in der Region: die Bartholomäuskirmes in Kettig. Doch in diesem Jahr ist das gemeinsame Feiern aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich – trotzdem findet die Kirmes statt. Per Radio und Livestream soll den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm geboten werden. Zudem gibt es Getränke- und Essenspakete.