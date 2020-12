Dieblich

Das Zitat von Albert Schweitzer „Man muss etwas, und sei es noch so wenig, für diejenigen tun, die Hilfe brauchen, etwas, was keinen Lohn bringt, sondern Freude, es tun zu dürfen“, trifft ohne Abstriche auf Dr. Dieter Knapp und seine Ehefrau Helga aus Dieblich zu. Das Ehepaar ist in vielen Teilen der Welt in humanitärer Mission unterwegs.