Wegen Brexit bekommt eine nach England ausgewanderte Winningerin ihre deutsche Staatsbürgerschaft wieder: In beide Richtungen nach Hause fahren

Waltraud Jarrold ist gebürtige Winningerin, lebt allerdings seit den 1950er Jahren im englischen Norwich im County Norfolk, einer Partnerstadt von Koblenz. Auch wenn sie sich immer an beiden Orten Zuhause fühlt, beantragt sie nun ihre deutsche Staatsbürgerschaft wieder – treibende Kraft ist hier der Brexit. Am Mittwoch, 30. Juni, wurde ihr diese in der deutschen Botschaft in London ausgehändigt. Doch damit ist die Behördenodyssee noch nicht beendet, denn sowohl ihre beiden Töchter, als auch ihre fünf Enkelkinder wollen die doppelte Staatsbürgerschaft erlangen.