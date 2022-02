Wegen 3G-Regel? Lehrer fehlen seit Monaten an Koblenzer Schule

Seit dem 24. November gilt an jedem Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz die 3G-Regel: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf zur Arbeit kommen. Für manche Mitarbeiter, die nicht gegen Corona geimpft sind, ist das seither ein Problem, auch, weil kein selbst gemachter Schnelltest ausreicht. Stattdessen müssen sie einen Test einer anerkannten öffentlichen Teststelle vorlegen oder in ihrem Betrieb einen Selbsttest unter Aufsicht machen. Bei einigen stößt das auf Widerstand – und manchmal hat das auch Folgen.