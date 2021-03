Wechsel an der Spitze der katholischen Kirche in Koblenz: Pfarrer Stephan Wolff, der seit dem vergangenen Sommer, nach dem Weggang von Dechant Thomas Hüsch, dem Dekanat Koblenz auch als stellvertretender Dechant vorstand, verlässt am 1. Mai die Rhein-Mosel-Stadt. Der 64-Jährige geht als Kooperator in den sogenannten neuen pastoralen Raum Idar-Oberstein. Sein Nachfolger in Koblenz ist Pfarrer Thomas Darscheid. Der 57-jährige gebürtige Mayener ist zurzeit Dechant im Dekanat Rhein-Wied.