Was ist der Weltgebetstag? Von Doris Schneider Zwei Frauen in Palästina. Foto: Kathrin Schwarze Der Weltgebetstag wird schon fast 100 Jahre international gefeiert.

Viele Christinnen (und Christen) in der ganzen Welt beschäftigen sich mit der Situation in einem bestimmten Land, singen die Lieder und sprechen die Gebete gemeinsam, die von den Vorbereiterinnen aus diesem Land vorgeschlagen wurden, und das über die Zeitzonen hinweg innerhalb von 24 Stunden jeweils am ersten Freitag im März: ...