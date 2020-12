Sind Glasflaschen umweltfreundlicher als Petflaschen? Viele würden sofort mit „Ja“ antworten, doch das sei nicht immer der Fall erklären die Berentzen-Brüder. Denn viele Getränkehersteller haben ihre Glasflaschen individualisiert, sodass diese immer wieder nur in ihren Gewerken verwendet werden können. Das habe gleich zwei Nachteile: Zum einen verlängere sich dadurch der Sortiervorgang und das Ansammeln der passenden Flaschen in Märkten, und zum anderen müssten die Flaschen teils weite Strecken bis in die Fabrikationswerke zurückgefahren werden.