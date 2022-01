Ein paar Tage lang stand eine rote Kerze vor dem Haus in der Altstadt, in dem an Weihnachten ein 37-Jähriger getötet wurde. Eine Blume lag daneben. Doch nun sind auch diese Erinnerungsstücke wieder weg. Nichts deutet vor dem schmalen Haus im Altengraben darauf hin, dass hier am zweiten Feiertag ein 37-Jähriger gewaltsam ums Leben kam.