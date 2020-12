Koblenz/Region

Während in anderen Bundesländern Baumärkte und Gartencenter ganz geschlossen sind (beispielsweise in Bayern, Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern) und anderenorts wie in Niedersachsen nur Handwerker mit entsprechendem Nachweis in den Centern einkaufen dürfen, ist es bei uns anders: Hier darf jeder rein, und es bilden sich oft lange Schlagen, weil die zulässige Gesamtpersonenzahl permanent erreicht wird.