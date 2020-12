Vallendar

Brand- und Gewässerschutz, Sanierungsmaßnahmen in der integrativen Konrad-Adenauer-Realschule plus und Digitalisierung: Dies sollen die Schwerpunkte der Investitionen der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar sein. So sieht es der Haushalt für 2021 vor, den Bürgermeister Fred Pretz bei der jüngsten Sitzung des VG-Rats einbrachte.