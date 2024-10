Plus Koblenz Wallersheimer besorgt: Ultranet-Trasse führt mitten durchs Wohngebiet an Grundschule vorbei Von Jan Lindner i In Wallersheim führt die neue Ultranet-Trasse mitten durch ein Wohngebiet. Dabei gab es den Vorschlag, einen Masten zu versetzen. Foto: Sascha Ditscher KobAller Widerstand in den vergangenen acht Jahren hat nichts genutzt. Damit ist klar: Die neue Ultranet-Trasse der Firma Amprion zwischen Osterath (NRW) und Philippsburg (Baden-Württemberg) führt mitten durch ein Wohngebiet im Koblenzer Stadtteil Wallersheim. Die Bewohner befürchten gesundheitliche Schäden. Lesezeit: 2 Minuten

Doch die Bundesnetzagentur hat mehrere Alternativvorschläge aus Koblenz abgelehnt. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Koblenzer Haupt- und Finanzausschusses (Hufa) bekannt. Durch die neue 340 Kilometer lange Ultranet-Trasse soll Strom aus erneuerbaren Energien von Norden nach Süden transportiert werden. Der Strom stammt aus Windparks an und in der Nordsee. Ende ...