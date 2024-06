Plus VG Rhein-Mosel/Kobern-Gondorf

Wahllokale in Kobern-Gondorf: Großes Interesse der Bürger an Kommunalwahl

i Warten auf die Wähler: (von links) der stellvertretende Wahlvorsteher Klaus Frevel, die Beisitzerinnen und Beisitzer Gracy Dahmke, Thomas Süsterhenn, Daniel Hastenteufel, Sebastian Schuler und Wahlvorsteher Jörg Johann am Sonntag in der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel. Foto: Stefanie Braun

Der Sonntag war Wahltag: Europawahl, Kreistagswahl, Landratswahl, Kommunalwahl. Viele Kreuzchen, viele wichtige Entscheidungen. Wie es in den Wahllokalen lief, schaut sich die RZ exemplarisch in Kobern-Gondorf in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel an.