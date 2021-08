Der Startschuss ist am vergangenen Freitag, 30. Juli, um 17 Uhr gefallen. Seitdem dürfen die Parteien Plakate aufhängen, um für sich im Hinblick auf die Bundestagswahl am 26. September zu werben. Im gesamten Stadtgebiet sind es nun bereits mehrere Tausend Plakate, die an Laternen, Bäumen oder auch Geländern befestigt wurden. Doch sind die Wahlplakate keineswegs überall gleich verteilt, manche Stadtteile werden stärker beworben als andere.