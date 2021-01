Koblenz

Wahlkampf in Corona-Zeiten: Das ist für die Wahlkämpfer eine enorme Herausforderung. Die RZ hat die Direktkandidaten und ihre Parteiverbände in den Wahlkreisen Koblenz (9) und Koblenz/Lahnstein (8) zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl befragt, wie sie die Wähler erreichen und überzeugen wollen in Zeiten strenger Abstands- und Hygieneregeln.