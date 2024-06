Plus Koblenz

Wahlen in Koblenz: Das sind die neuen Ortsvorsteher der Stadtteile

i In neun Stadtteilen, darunter Güls, haben Koblenzerinnen und Koblenzer ihre neuen Ortsvorsteher gewählt. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Neun Stadtteile von Koblenz haben bei den Kommunalwahlen am Sonntag oder vorher per Brief insgesamt acht neue Ortsvorsteher gewählt. Während in Bubenheim und Arenberg-Immendorf die Gewählten mit viel Rückenwind in die neue Wahlperiode gehen dürften, ging es in anderen Duellen äußerst knapp zur Sache. Wer sich wo durchgesetzt hat – und wo das Endergebnis auch am Montag noch auf sich warten lässt.