Plus Koblenz

Wahlen in Koblenz: Das große Zählen hat begonnen

i Punkt 18 Uhr werden die Urnen ausgeschüttet, in den Wahllokalen und auch auf den vielen Tischen in der Rhein-Mosel-Halle. Dann beginnt für die vielen, vielen Wahlhelfer das akribische Zählen. Foto: Sascha Ditscher

Die Wahllokale in Koblenz haben geschlossen, jetzt beginnt das große Zählen. Wie es den Tag über in den Wahllokalen aussah, was Menschen dazu bewegt, zur Urne zu schreiten und was am Abend in der Rhein-Mosel-Halle passiert, ein Überblick.